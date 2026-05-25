◇インターリーグホワイトソックス―ジャイアンツ（2026年5月24日サンフランシスコ）ホワイトソックスの村上宗隆内野手（26）が24日（日本時間25日）、敵地でのジャイアンツ戦に「2番・DH」で出場。1−0の初回無死第1打席で、相手先発レイから空振り三振を喫した。これで通算三振数は74。リーグ単独のワーストとなった。一方で、17本塁打も同単独トップを走っている。「三振かホームランか」は「村神様」の魅力の1つ。