「ソフトバンク７−６日本ハム」（２４日、みずほペイペイドーム）まさかの逆転負け。日本ハムはこの３試合すべて大量失点を喫して３連敗。今季のソフトバンク戦は８戦全敗となった。監督通算３００勝を目前に３試合足踏みとなった新庄監督は「（３連戦で合計）２８点も取られたら勝てん。２９点取らないと」と嘆き節だった。初回、幸先よく野村の７号満塁本塁打が飛び出したが、４点のリードも一瞬だった。北山が二回２死か