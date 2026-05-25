◇大相撲夏場所千秋楽（2026年5月24日両国国技館）小結・若隆景が12勝3敗で並んだ大関・霧島との優勝決定戦を制し、22年春場所以来2度目の優勝を果たした。25場所ぶりの制覇は史上3番目の長期ブランク。2横綱2大関が休場する混戦の中で右肘の痛みを抱えながらも気迫と集中力で15日間を戦い抜き、大関昇進への扉を再びこじ開けた。看板力士として孤軍奮闘した霧島は2場所連続制覇を逃したが、来場所へ綱獲りの道をつなげた。