課題の発馬を決めた2番人気ガイアメンテ（牡5＝須貝、父ドゥラメンテ）が中団インから直線、馬群を割って突き抜け、勝ち時計1分43秒4でコースレコードVを飾った。団野は「とても強い競馬だったと思います。まだまだ元気いっぱいですし、むしろ凄く良くなっている最中だと思うので、これからが楽しみです」と伸びしろを強調。須貝師は「相性がいい馬場で、（1馬身3/4の）着差以上の強い勝ち方だった。馬もどんどん良くなってい