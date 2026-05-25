「巨人３−６阪神」（２４日、東京ドーム）いくら新星が輝こうとも、阪神・佐藤輝の光が消えることはない。今季９度目の猛打賞で猛虎打線をけん引。開幕戦では無安打に封じられた、ドラフト１位・竹丸へのリベンジにも成功した。二回無死から右前へチーム初安打を放つと、六回無死一塁では投手強襲の内野安打。「また当たると思うので、しっかり対策したい」と冷静だった。トドメは七回２死一、二塁で右前適時打。前日２３日