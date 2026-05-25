◇大相撲夏場所千秋楽（2026年5月24日両国国技館）義ノ富士は、琴栄峰との4敗対決を制し、2度目の敢闘賞を獲得した。「ホッとしている」。張り差しで相手の上体を起こし、左上手を引いた。右を差し、力強く寄り切って新入幕の昨年名古屋場所以来となる11勝。取組後は優勝の可能性を残していたため支度部屋で待機し「もう一番取れたらいいなと思っていた」と話した。来場所の新三役が濃厚で「しっかり稽古してきた結果か