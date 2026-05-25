「ＤｅＮＡ１−０ヤクルト」（２４日、横浜スタジアム）仲間たちの手で６度、宙に舞った。異例のシーズン中の引退を決断したＤｅＮＡ・ビシエドにとって、この日がラストゲーム。「アリガトウ」−。筒香からチームメートのサインが入ったユニホーム、京田から花束が渡されると、思わず目頭を押さえた。最後の雄姿は七回２死。代打で登場した背番号６６は、万雷の拍手の中で迎えられた。最後は奥川の１５２キロ直球を強振し、