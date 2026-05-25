左肩腱板損傷で夏場所を全休した横綱・大の里が6月のパリ公演（13、14日）に出場することが24日、関係者への取材で分かった。現在は治療に加え、部屋での稽古も行い順調に回復。30日の北勝富士、31日の宝富士の引退相撲での復帰を目指す。パリ公演は夏場所を休んだ横綱・豊昇龍、大関・安青錦、大関・琴桜も参加の方向で上位は勢ぞろいとなる見込み。