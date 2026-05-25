「巨人３−６阪神」（２４日、東京ドーム）巨人ドラフト１位・竹丸（鷺宮製作所）が悔しい３敗目（５勝）を喫した。歴史的な開幕星以来の再戦となったが、２本のアーチを被弾するなど６回８安打４失点。中でも立石にプロ初本塁打も浴び、「一生あの映像が使われるので、それはすごく嫌ですけど、しっかり初球から振ってきていいバッターです」と悔しさをにじませた。