◇大相撲夏場所千秋楽（2026年5月24日両国国技館）優勝決定戦後、霧島は花道を下がってモニターに見入った。悔しそうな表情を浮かべ、何度も首をかしげる。12場所ぶりの大関復帰で2場所連続4度目の賜杯にあと一歩届かず、「負けて悔しい」と率直な思いを口にした。出はなをくじかれた。「自分の相撲が取れなかった。今場所で一番良くない立ち合いだった」と踏み込めず。土俵際で若隆景に上体を起こされ、押し出された。11