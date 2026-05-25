「ＤｅＮＡ１−０ヤクルト」（２４日、横浜スタジアム）接戦で取りこぼした。ヤクルトはリーグワーストとなる今季９度目の完封負けで連勝が２で止まり、１２日ぶりに阪神に首位の座を明け渡した。初回は無死一、二塁の絶好機で内山が三ゴロ併殺打に倒れるなど得点を奪えず。「ゲッツーからちょっと流れを悪くしてしまった」と池山監督。相手に流れを渡し、スコアボードに９個の０を並べた。先発の奥川が８回１失点でプロ初完