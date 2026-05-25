今年のLPGA（米女子ツアー）はコースセッティングの難易度を上げている。具体的に言うとグリーンスピードが昨年よりも速めに設定されているのだ。具体的な数値目標というわけではないが、地面の乾いた西海岸のコースでの試合ではスティンプメーターで12フィートに近い設定となっており、ルール委員も「速めの設定を目指している」と認めている。 パー3でコー