「巨人３−６阪神」（２４日、東京ドーム）巨人・阿部監督は言葉を絞り出すしかなかった。「力の差を見せつけられた３連戦で、ファンの人に申し訳ない。それだけです。これからミーティングをやるので」。わずか１７秒ほどの会見。２６日から始まる交流戦へ向けて、指揮官がすぐに動いた。昨季の王者に投打で完敗だった。高橋、村上、才木とエース格３枚が相手となったが、全員に勝ち星を献上。３試合全てで先制点を与えると