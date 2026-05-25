◇大相撲夏場所千秋楽（2026年5月24日両国国技館）2度目の敢闘賞を受賞した伯乃富士は「（三賞は）特に意識はなかった。無事に終わってくれて良かった」と淡々と話した。4敗勢では一番最初に登場し、勝てば受賞の一番を立ち合いの変化で勝利。自己最多タイの11勝に乗せ決定戦進出を待ったが、若隆景の勝利で優勝は絶たれた。それでも「あと一番という思いだが、仕方ない。優勝したい気持ちは常に持っている」と冷静だった