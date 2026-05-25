◇大相撲夏場所千秋楽（2026年5月24日両国国技館）勝てば敢闘賞だった一番に敗れた3力士には無念の表情が並んだ。宇良は結びの霧島戦に押し倒され、5敗に後退。「何もないです。（優勝争いも）たまたまです」と淡々と話した。義ノ富士との4敗対決に敗れた琴栄峰は「負けてしまったら意味はない。また来場所頑張ります」と悔しそう。藤凌駕は若隆景の肩すかしに沈み、初の三賞を逃した。「（若隆景は）自分より体重はない