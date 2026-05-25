「春季高校近畿大会、報徳学園３−１龍谷大平」（２４日、わかさスタジアム京都）報徳学園（兵庫１位）が龍谷大平安（京都１位）に３−１で勝利し、準決勝進出を決めた。先発の沢田悠佑投手（３年）は１失点完投。今大会、背番号１をつけるサイドスロー左腕が役割を果たした。伝統校同士の対決を制した。試合を作ったのが報徳の先発・沢田だ。「先発を任されて緊張はあった」というが、初回、二回は三者凡退の立ち上がり。五