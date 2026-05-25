ＳＴＡＲＴＯＥＮＴＥＲＴＡＩＮＭＥＮＴのジュニア内グループ・ＡＣＥｅｓの深田竜生（２４）が、テレビ朝日系ドラマ「夏色の雲が恋と嵐をまきおこす」（７月１１日スタート。土曜、後１１・００）で連続ドラマ単独初主演することが２４日、分かった。共演に同グループの浮所飛貴（２４）が出演することも決定。ＡＣＥｅｓメンバーでのドラマ共演は初で、さらに主題歌も同グループの「真夜中のＺＯＯ」に決まり、グループ全体