ダンス＆ボーカルグループ・ＢＵＤＤｉｉＳの小川史記（３１）と俳優の瀬戸利樹（３０）が、ＴＯＫＹＯＭＸのドラマ「しもべの王子様」（７月３日スタート。金曜、後１１・００）にＷ主演することが２４日、分かった。かつては“王子様”のように君臨していた男と、彼に従い続けた“しもべ”の関係だったが、いつしか社会的立場が逆転。２人の１０年越しの主従関係を描いたラブストーリーだ。連ドラ初主演の小川は、学生時