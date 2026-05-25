「大相撲夏場所・千秋楽」（２４日、両国国技館）小結若隆景が２０２２年春場所以来、３番目の長期ブランクとなる２５場所ぶり２度目の優勝を飾った。本割では藤凌駕を肩透かしで退け、１２勝３敗で並んだ大関霧島との優勝決定戦を押し出しで制した。右膝の大ケガで幕下まで落ち、今場所も右肘のケガにも耐えた。昨年秋場所で逃した大関への起点も作り、昇進への意欲を語った。霧島は本割で宇良を押し倒したが、２場所連続４度