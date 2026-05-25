◇インターリーグカブス ― アストロズ（2026年5月24日シカゴ）カブスの今永昇太投手（32）が24日（日本時間25日）、本拠でのアストロズ戦で先発マウンドに上がり、6回までに3本塁打を含む7安打を浴びて7点を失い降板した。初回は1番・マシューズ、2番・ペーニャから連続空振り三振を奪うなど3者凡退。2回、1死から5番・マイヤーズに高め92.6マイル（約149キロ）のフォーシームを左翼席に運ばれる先制ソロを打たれた。カ