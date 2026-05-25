◇レスリング明治杯全日本選抜選手権最終日（2026年5月24日東京・駒沢体育館）女子50キロ級は21年東京五輪金メダルの須崎が強さを見せつけた。決勝では相手を投げ、そのままフォール勝ちを決めると、声を出して喜び、両手を叩いた。「本能で出た技。相手が有利かなという状況だったが、焦ることなく、自信を持って投げ技にいけた」と笑った。連覇を逃して悔し涙を流したパリ五輪から成長を実感する大会となり「自分の