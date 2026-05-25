新潟県南魚沼市の貸衣裳業者アンバサダーが破産開始決定を受けたことが分かりました。 民間の信用調査会社・東京商工リサーチによりますと、同社は南魚沼市六日町に所在し、1998年5月11日に設立。28年にわたり地域密着型の貸衣裳業等を展開してきました。 少子高齢化や閉塞的な経済環境、同業他社との競合などを背景に収益環境が悪化。新型コロナウイルス感染拡大により市場はさらに縮小し、新型コロナ禍収束後も回