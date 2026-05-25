◇レスリング明治杯全日本選抜選手権最終日（2026年5月24日東京・駒沢体育館）女子57キロ級決勝で24年パリ五輪53キロ級王者の藤波朱理（22＝レスター）が優勝し、9月開幕の愛知・名古屋アジア大会、10月開幕の世界選手権（アスタナ）の出場権を獲得した。3週間前に左膝側副じん帯を損傷する大ケガを負いながら、不屈の魂で勝ち抜き、17年9月から続く公式戦連勝も153に伸ばした。満身創痍（そうい）でもいばらの道を選び