バレーボールの大同生命SVリーグ女子で初優勝したSAGA久光スプリングスが24日、佐賀県鳥栖市で祝賀パレードを行った。中田久美監督をはじめキャプテンの栄絵里香ら14選手が出席。中田監督が「選手たちの頑張りもあり、皆さまに優勝をご報告できたことをうれしく思います。来シーズンはさらに成長したスプリングスをお見せできるようチーム一丸となって頑張っていきます」と優勝を報告すると、沿道を埋め尽くしたファンから大歓