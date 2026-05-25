「男子ゴルフ・日本プロ選手権センコーグループ・カップ・最終日」（２４日、蒲生ＧＣ＝パー７２）今季メジャー初戦で、ツアー参戦５年目の細野勇策（２３）＝三共グループ＝が１イーグル、３バーディー、３ボギーの７０で回り、通算１５アンダーでツアー初勝利を飾り、５年シードを手にした。レフティー（左打ち）の日本選手のツアー優勝は、１９９１年の羽川豊以来３５年ぶり。左打ちのメジャーＶは８１年日本シリーズの羽川