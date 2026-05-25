地元の期待を背負う節目のシーズンが、早くも正念場を迎えている。ドロ沼にはまり込む中日は２４日の広島戦（バンテリンドーム）も３―５で敗れ、４カード連続の負け越し。これで１５勝３０敗１分けとなり、球団史上初めて借金「１５」（これまでのワーストは２０２３年の借金「１２」）を抱えて交流戦に突入することになった。試合後、交流戦前の総括を求められた井上一樹監督（５４）は「総括と言える立場ではない。歯車がか