【モデルプレス＝2026/05/25】「ミスマガジン2024」審査員特別賞を受賞した大西陽羽が、25日発売の「週刊プレイボーイ」22号（集英社）に登場。美しいヒップを披露している。【写真】「今日好き」美女、美谷間くっきりショット◆大西陽羽、美ヒップ披露ABEMA『今日、好きになりました。皐月編』（2022年）への出演で脚光を浴び、2024年には「ミスマガジン2024」で審査員特別賞を受賞。そのほかにもバラエティ、ラジオ、広告出演な