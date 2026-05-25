巨人の育成選手フリアン・ティマ外野手（２１）が支配下登録されることが２４日、分かった。外国人も育成するとの球団方針の下、じっくり育てられ、ドミニカ共和国から来日６年目で悲願の昇格となる。身長１９４センチ、体重１０６キロの右の長距離砲。２軍で好調を維持していて、早期１軍昇格の可能性もある。課題の得点力アップ、２６日から始まる交流戦で打線の起爆剤として大きな期待がかかる。＊＊＊＊ティマは今