「ファーム・西地区、阪神７−４オリックス」（２４日、日鉄鋼板ＳＧＬスタジアム）試合後の阪神・平田２軍監督はご満悦だった。三回２死一塁で迎えた１番・百崎から怒濤（どとう）の５連打で一挙４得点。打線のお目覚めに、指揮官は「もう久しぶりだよ」と喜んだ。なかでも「やっと“らしく”なってきた」と褒めたたえたのが小野寺だ。三回の５連打を締めくくる左前適時打を含め、３安打の固め打ち。中堅守備では五回にダイ