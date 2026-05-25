第７９回カンヌ国際映画祭で、濱口竜介監督の映画「急に具合が悪くなる」（６月１９日公開）にモデルで女優の岡本多緒（４１）が、ダブル主演したベルギー出身の女優ヴィルジニー・エフィラ（４９）と共に女優賞を受賞した。本紙映画担当者が、同映画祭では日本人初となる女優賞受賞の要因を分析した。濱口監督は「役者ありき」ではなく、「物語ありき」で映画を作る監督。「物語に合っているのか、それが大事。どんなに知名度