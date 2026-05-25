◆米大リーグヤンキース２×―０レイズ（２４日、米ニューヨーク＝ヤンキースタジアム）ヤンキースのアーロン・ジャッジ外野手（３４）が２４日（日本時間２５日）、本拠地・レイズ戦に「２番・右翼」でスタメン出場し、１２試合ぶりの本塁打となる１７号サヨナラ２ランを放った。ア・リーグ本塁打王争いでは、ホワイトソックス・村上宗隆内野手（２６）に並んでトップに立った。劇的な一発で村上に追いついた。両軍無得点の