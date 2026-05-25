阪神のカーソン・ラグズデール投手（２７）が２４日、出場選手登録を抹消された。２１日に来日後初めて１軍昇格して以降、リリーフで待機していたが再び先発調整を開始。最短で６月３日・西武戦（甲子園）から再登録可能で、ローテ投手の結果、内容次第で有事に備える。昨季は最大で７連敗を喫するなど、鬼門となる交流戦に向け万全の態勢を敷く。２６日から始まる日本ハム３連戦（甲子園）では西勇、大竹に続き、２軍調整中の