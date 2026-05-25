「巨人３−６阪神」（２４日、東京ドーム）攻めに攻めた宿敵との３連戦を終え、阪神・藤川監督は躍動したナインをたたえた。同一カード３連戦３連勝とし、チームは５連勝で交流戦に突入。超積極タクトで再び首位に立ち「よくやってくれましたね、選手たちが。いい戦いができていた。素晴らしかった」とうなずいた。また、動いた。立石を本職の三塁に置き、右翼に佐藤輝、左翼には森下を起用。「適性ですね」と一端を明かした