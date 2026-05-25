◇セ・リーグ広島5―3中日（2026年5月24日バンテリンドーム）「3番・遊撃」で先発した広島・小園が2回守備からベンチに退いた。初回の守備が要因。2死一、二塁から鵜飼のゴロを逆シングルで捕球しようとしたが、打球はグラブの下を抜けて左前適時打となった。22日の中日戦でも初回に石川昂のゴロをはじいて失策。直近は拙守が目立っていただけに、ベンチは厳しい判断を下した。新井監督は「ああいうプレーをされるとチ