「巨人３−６阪神」（２４日、東京ドーム）白球が着弾した左翼席は、歓喜に揺れていた。遠ざかっていた感触をかみしめるように、阪神・梅野がゆっくりとダイヤモンドを一周する。会心の一撃に「久しぶりの当たりだったので、本当に気持ち良かった」と余韻に浸った。待望の今季１号は自身３年ぶりの一発。健在ぶりを示すと同時に、チームを同一カード３連勝へと導いた。投手戦の様相が漂い始めた展開に、豪快に穴を開けた。両