◇セ・リーグ広島5―3中日（2026年5月24日バンテリンドーム）広島・岡本が、5回6安打3失点で3勝目を手にした。初回に2本の適時打を含む4安打を浴びて3失点したが、2回以降は、粘りの投球で流れを引き寄せた。「今日の勝ちは、野手の方に感謝です。次は最少失点で抑えて勝てる投球をしたい」3点を追う6回に、菊池の2ラン、持丸の3点二塁打と味方打線が5点を奪い逆転に成功し、勝利が舞い込んできた。立ち上がりは高めに