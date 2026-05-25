◇セ・リーグ広島5―3中日（2026年5月24日バンテリンドーム）広島・持丸泰輝捕手（24）が24日の中日戦（バンテリンドーム）で自身初の決勝打を放った。2―3の6回2死満塁で一塁線を破る逆転の3点二塁打。難敵・高橋宏の攻略に成功した。若ゴイの奮闘で、チームは2連勝。24年6月以来、2年ぶりの3カード連続勝ち越しを決めた。持丸は、ひと振りで試合をひっくり返し、うれしそうに拳を突き上げた。「得点圏でなかなか打て