◇セ・リーグ広島5―3中日（2026年5月24日バンテリンドーム）広島の名原が3試合連続のマルチ安打を記録し、好調ぶりをアピールした。3回は高橋宏のカットボールを打ち上げたが、左翼と遊撃の間に落ちるラッキーな安打で出塁。3点を追う6回1死は、再び高橋宏と対峙（たいじ）し、初球154キロを右前打。「真っすぐに合わせる意識で打席に入った。良い結果になってくれたので良かった」とうなずいた。この一打が口火とな