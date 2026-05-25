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《新潟競馬出来事＆制裁》【競走除外】▽2R…ジョリュウジャンシ（装鞍所で外傷性鼻出血）【競走中止】▽4R…セットアップ（2周目4号障害手前＝前進気勢を欠く）▽12R…チビノシエラザード（発走直後につまずき落馬）、ジーヴル（直線＝異常歩様）【過怠金】▽2R…中井5万円（後検量について注意義務を怠る）▽4R…上野5万円（1周目3角内斜行）、江田勇3万円（ムチの使用法）▽10R…丹内1万円（向正面内斜行）