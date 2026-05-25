《京都競馬出来事＆制裁》【出走取消】▽1R…レステダンルヴァン（右前肢ハ行）▽6R…ビズロード（下顎部挫創）▽9R…マテンロウギフト（左前肢挫創）【競走中止】▽4R…ヘブンクローバー（直線＝心房細動）【過怠金】▽3R…鮫島駿1万円（向正面で外斜行）