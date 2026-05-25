赤色灯24日午後3時50分ごろ、岐阜県大垣市熊野町2丁目の住宅で「住人と連絡が取れない。安否確認をしたい」と親族から110番があった。駆け付けた大垣署員が、室内から成人男性2人と成人女性1人の遺体を発見した。目立った外傷や争った形跡はなかった。住人の高齢夫婦と長男と連絡が取れておらず、署が身元や死因を調べている。署によると、住宅には鍵がかかっていた。現場は、JR荒尾駅から東に約250メートルの住宅街。