「巨人３−６阪神」（２４日、東京ドーム）降板時に降り注がれる拍手とは対照的に、阪神・才木は悔しそうにベンチへ座った。６回１／３を６安打３失点。球団史上３７人目となる通算５０勝にも六、七回の失点を「ちょっともったいなかった」と振り返った。五回まで２安打無失点。今季初安打も放ち、立石の２ランをお膳立てするなど文句なしだった。六回に１点を失い、なおも１死一、三塁でキャベッジ、ダルベックを空振り三振