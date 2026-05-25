2026年7月クールのテレビ朝日“オシドラサタデー”枠で、ドラマ『夏色の雲が恋と嵐をまきおこす』が放送されることが決定。大注目のジュニア5人組アイドルグループ・ACEesの深田竜生が連続ドラマ単独初主演。メンバーの浮所飛貴（ACEes）を恋の相手に迎えて繰り広げる“青春ホームドラマ・ラブコメディー”が誕生する。主人公は、大学受験を控えた高校3年生の武宮夏輝（深田竜生・ACEes）。夏休み直前につきあっていた彼女にフラれ