開催：2026.5.25 会場：ヤンキースタジアム 結果：[ヤンキース] 2 - 0 [レイズ] MLBの試合が25日に行われ、ヤンキースタジアムでヤンキースとレイズが対戦した。 ヤンキースの先発投手はライアン・ウェザーズ、対するレイズの先発投手はドルー・ラスムセンで試合は開始した。 9回裏、2番 アーロン・ジャッジ 初球を打って右中間スタンドへのツーランホームラン