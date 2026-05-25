国連教育科学文化機関（ユネスコ）のアナニ事務局長は中央広播電視総台（チャイナ・メディア・グループ/CMG）の単独インタビューを受けた際、中国が近年デジタル教育や人工知能の活用分野で収めた卓越した成果を高く評価し、「世界が中国の経験を参考にし、教育のデジタル化転換を共同で推進することが必要だ」と表明しました。アナニ事務局長は「中国のスマート教育プラットフォームは既に世界的な教育の公平性の模範となっている