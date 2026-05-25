ジュニアの5人組「ACEes」の深田竜生（24）が7月11日スタートのテレビ朝日「夏色の雲が恋と嵐をまきおこす」（土曜後11・00）で連ドラ単独初主演する。メンバーの浮所飛貴（24）演じる男子大学生に恋する男子高校生役。「だいぶ緊張しているのですが、浮所くんの力を借りつつ全力で頑張ります！」と初々しく意気込んでいる。主人公は大学受験を控え、姉の彼氏に家庭教師を依頼。最初は爽やかすぎていけ好かない印象を抱くが、