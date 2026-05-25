俳優の中村倫也（39）が24日に放送されたTBSのグルメバラエティー「バナナマンのせっかくグルメ！！」（日曜後7・00）に出演。お笑いコンビ「バナナマン」の大ファンになったきっかけを明かした。今回のゲストは中村と俳優のムロツヨシ。芸能界きってのバナナマンフリークとして知られている中村は、冒頭に「僕にバナナマンのコントを教えてくれたのが、この人です」と、ムロがきっかけだと明かした。これにムロは「そうです