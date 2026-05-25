巨人の育成選手でドミニカ共和国出身のフリアン・ティマ外野手（21）が支配下選手登録されることが24日、分かった。19年11月と20年3月にドミニカ共和国で行われたトライアウトに合格して21年2月に入団した右の大砲候補。今季初の4連敗で交流戦に突入するチームの起爆剤として期待される。24年にはイースタン・リーグ2位の15本塁打、同3位の53打点を記録。今季はファーム・リーグで打率・303、3本塁打、13打点の成績を残してい