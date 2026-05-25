巨人が育成選手のフリアン・ティマ外野手（２１）と支配下選手契約を結ぶことになった。ドミニカ共和国出身で、現地トライアウトを経て２０２１年に巨人入りした。右投げ右打ちで、１メートル９４、１０６キロの体格を生かした力強い打撃が持ち味。二軍で２０２４年に１５本塁打、２５年に８本塁打を放ち、今季も２３日時点で２５試合に出場し、打率２割８分２厘、３本塁打、９打点の成績を残している。