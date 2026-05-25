生まれ育った故郷や、お世話になった自治体に寄付し、地域の活性化に生かしてもらう。そうしたふるさと納税の原点に立ち返り、制度の歪（ひず）みを正す必要があるのではないか。総務省が、ふるさと納税の仲介サイトを運営する大手の事業者に対し、自治体から受け取っている手数料の引き下げを要請した。多くの自治体が「事業者への支払いの負担が重すぎる」として、改善を求めているためだ。各自治体が単独で事業者に手数料